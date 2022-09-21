Шойгу запутался в терминах, объявляя о мобилизации, а его данные о потерях не совпадают с цифрами минобороны России — росСМИ 21 сентября, 20:38 Сергей Шойгу (Фото:kremlin.ru)

Озвученные министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу «потери Украины» не совпадают с данными его собственного ведомства.

Как сообщает российское Агентство.Новости в Telegram, представитель минобороны России Игорь Конашенков с 24 февраля по 20 сентября отчитался о якобы гибели 83 тысяч украинских военнослужащих. Журналисты учитывали только те заявления Конашенкова, в которых он называл конкретную цифру. При этом Шойгу в среду, 21 сентября, утверждал, что Украина якобы потеряла 60 тысяч военнослужащих убитыми.



Видео дня

Журналисты Медиазоны и Би-би-си до этого только по открытым сообщениям о гибели подтвердили убийство более 6,6 тысяч российских военных в Украине. Шойгу 21 сентября озвучил многократно заниженную цифру 5937.



Инфографика: НВ

The Insider со ссылкой на российских экспертов пишет, что Шойгу, вероятно, запутался в терминологии, объявляя о планах призвать на войну 300 тысяч «резервистов», и что на самом деле имел в виду «запасников».



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 55 110 своих военных, 2227 танков, 168 средств ПВО, 253 самолета, 217 вертолетов, 932 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.

В конце августа в Пентагоне сообщали, что, по данным США, Россия потеряла от 60 до 80 тысяч военных в Украине. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в конце августа говорил, что общие потери РФ (смерти, ранения, дезертирство) составляют 80 тысяч.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.