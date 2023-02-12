10% ВВП. Потери Турции от землетрясений превысили $84 миллиарда — Bloomberg
Последствия разрушительного землетрясения в провинции Хатай на юге Турции (Фото:REUTERS / Kemal Aslan)
Два мощных землетрясения в Турции, унесшие жизни около 30 тысяч человек, приведут к убыткам для экономики страны на сумму более 84 млрд долларов, или около 10% ВВП, пишет Bloomberg.
По подсчетам Конфедерации предприятий и бизнеса Турции (TÜRKONFED), мощные землетрясения 6 февраля нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиарда долларов США и еще 10,4 миллиарда долларов потери национального дохода.
Потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в 2,9 миллиарда долларов.
Издание напоминает, что землетрясения нанесли ущерб в 10 провинциях, затронув 13,5 миллиона человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.
Расчеты Turkonfed базируются на землетрясениях 1999 года вблизи Стамбула, унесших жизни около 18 тысяч человек. Но число жертв последних разрушений значительно превысило число жертв землетрясения в 1999 году: в настоящее время известно о более чем 29 тысяч погибших и еще тысячи людей считаются пропавшими без вести.
6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. Общее число жертв в Турции и Сирии уже превысило 33 тысяч человек, работы по разбору завалов продолжаются.