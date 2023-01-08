В Кемеровскую область РФ прибыл поезд с трупами оккупантов — Генштаб ВСУ

8 января, 08:09
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Форма ликвидированных российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Форма ликвидированных российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские захватчики продолжают нести потери на войне против Украины, в результате чего им пришлось отправить поезд с трупами в Сибирь.

Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с рефрижераторами, заполненными мертвыми россиянами.

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Там трупы должны разгрузить в местные морги.

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В начале ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о проблемах с экологией в регионе из-за большого количества погибших и стихийно захороненных остатков оккупантов. Тогда он заявил, что в местах боев Луганская область превращается в крупный российский могильник.

https://www.youtube.com/embed/jL8Qa8Fhs-0
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Россия Поезд Трупы Война России против Украины

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