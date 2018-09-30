Потери России за время операции в Сирии превысили 100 человек - Совфед РФ

В Сирии за три года проведения РФ военной операции на стороне правительственных войск Башара Асада погибли 112 российских военных. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя российского Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

Отмечается, что почти половина смертей приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20.

"Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", – сообщил Бондарев.

Напомним, 18 сентября российский самолет Ил-20 был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

После этого Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии не направлены против третьих стран.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал "значительной эскалацией" решение России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение России передать в распоряжение ПВО Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 усилит напряженность в регионе.