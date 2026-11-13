Россия могла потерять более полумиллиона жизней с начала полномасштабного вторжения в Украину (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину и до конца лета 2026 года на фронте и вблизи него погибли не менее 450 000 россиян , свидетельствует утечка данных Росстата. Однако реальные цифры, вероятно, значительно выше, как показывает анализ Financial Times.

Газета изучила документы российской службы статистики, появившиеся в сети после хакерской атаки белорусской и украинской групп Cyberpartisans BY и Silent Crow. Данные свидетельствуют о том, что около 120 тысяч смертей — треть от общего числа — приходится на места наиболее ожесточенных боев в Украине: Авдеевку и Покровск. Еще 48 000 смертей приходится на соседний Бахмутский район Донецкой области.

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Бои за каждый из этих городов унесли больше жизней, чем вторжение СССР в Афганистан в 1979—1989 годах, которое официально стоило жизни примерно 15 000 солдат. Для сравнения: война США во Вьетнаме унесла 58 000 американских жизней, пишет FT.

Эксперт по вопросам России в Немецком институте международных отношений и безопасности Янис Клуге считает, что такой уровень потерь не позволит РФ проводить масштабные наступательные операции.

«Их официальная цель по набору новобранцев составляет 35 000 человек в месяц — и они не всегда ее достигают. Очевидно, что темпы набора недостаточны для того, чтобы выдержать такой уровень потерь», — говорит Клуге.

Общее число умерших в РФ в период с 24 февраля 2022 года по август 2026 года, по данным Росстата, составляет 11,5 млн человек. В документах зафиксировано около 410 000 смертей, связанных с конфликтом. Подавляющее большинство из них — военнослужащие, однако, как полагает FT, в это число, вероятно, входят и некоторые гражданские лица.

Газета также выявила 12 000 дополнительных случаев смерти российских мужчин призывного возраста — эти данные были получены в результате анализа профилей, местонахождения и статуса погибших на фронте или вблизи него. Кроме того, Росстат зафиксировал еще 42 000 смертей мужчин призывного возраста, установленных в ходе судебных разбирательств, проводимых в случаях, когда родственники не могут забрать тело.

Однако эти данные неполные из-за задержки поступления информации о смерти, говорится в материале. Исходя из количества уже зарегистрированных записей, общее число погибших на войне по состоянию на начало августа составит примерно 550 000 человек — почти исключительно мужчин.

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Если такой уровень смертности сохранится до конца года, то в декабре 2026 года общее число погибших на войне россиян может достичь 650 000 человек.

По данным FT, примерно 10% погибших россиян были в возрасте от 18 до 24 лет. Самую большую группу погибших составили мужчины в возрасте от 35 до 44 лет — 158 000 человек.

Эти цифры также отражают неравномерность мобилизации в России, которая в наибольшей степени затронула мужчин из более бедных регионов. Так, один из самых высоких показателей смертности зафиксирован в Забайкальском крае, где проживает значительная часть бурятских общин: около 12 300 погибших, или примерно один погибший на каждые 80 жителей региона. В Башкортостане погибли 15 800 жителей.

Кроме того, FT выявила 4141 случай вероятной гибели иностранных солдат. Число зарегистрированных смертей иностранцев достигло пика осенью 2025 года, составив около 390 в месяц. Это совпало по времени с усилением российского наступления в районе Покровска.

Список потерь среди иностранцев возглавляют Центральная Азия, Африка и Латинская Америка, а именно — Узбекистан, Нигерия и Колумбия соответственно.

Примечательно, что в базе данных нет информации о гибели ни одного северокорейского солдата, несмотря на их вклад в войну против Украины. Также указана гибель 745 украинцев, говорится в материале.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 13 ноября 2026 года армия РФ потеряла в войне против Украины почти 1 млн 619 тысяч солдат убитыми и ранеными.