Россиян не волнуют потери. Путин страшится другой угрозы: что такое «аура тщетности» — военный аналитик 16 января, 18:46 Каска российского военного на руинах уничтоженных казарм в Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Наибольшим риском для Кремля в ходе войны против Украины остается не огромное число убитых россиян, а скорее отсутствие видимых и значимых результатов военной кампании. Именно второй фактор скорее способен породить недовольство в РФ, чем первый.

О проблеме «ауры тщетности» для РФ в своей новой колонке пишет Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Он подчеркивает, что на данном этапе войны «самым большим риском для Путина остается не столько недовольство числом погибших, сколько то, что военные усилия, вложенные в эту войну, по-прежнему приносят мало результатов, так что жертвы овеяны ощущением тщетности, а не возвышены великим патриотическим делом».

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По его словам, потеря десятков тысяч людей, возможно, не беспокоит ни российское общество, ни российское высшее командование, если оно принимает их как неизбежную часть войны (хотя их может раздражать вопиющая небрежность, как в случае с ударом по казармам в Макеевке).

«Однако их беспокойство связано лишь с тем, что такого количества жертв может быть недостаточно, чтобы выполнить основные военные задачи. Именно по той причине, что российские войска приближались к этой точке, Путин пошел на объявление массовой мобилизации в сентябре», — убежден Фридман.

При этом регулярные потери войск означают, что военные неудачи становятся более вероятными, констатирует эксперт. «Так что неудивительно, когда Украина предупреждает о том, что Россия готова мобилизовать еще 500 000 человек в дополнение к уже призванным 300 000», — предупреждает Фридман. В то же время он считает «преждевременным» такое решение, поскольку половина из 300 тыс. мобилизованных в РФ еще не отправлены ​​на фронт.

Однако эксперт акцентирует внимание на здравости украинской точки зрения: россиянам нужен успех, и они рассчитывают, что смогут добиться его за счет подавляющего большинства. «Независимо от того, будут ли какие-либо новые наступления успешными или нет, очевидно, что настроение в Кремле было бы еще более мрачным, если бы ничего нельзя было планировать, а перспектива заключалась бы только в изнурительной оборонительной войне, движущейся к постепенному отступлению», — подчеркивает аналитик.

Он обнадеживающе отмечает, что если отвлечься от ежедневных новостей, то основные тенденции войны благоприятствуют Украине. В то время как РФ застряла на той разновидности ведения войны, которая зависит от артиллерийских обстрелов и безразличия к жертвам (что ограничивает возможности России и требует постоянных поставок снарядов и людей), Украина имеет преимущество в способности точно поражать жизненно важные цели и маневрировать. Это преимущество должно расти, и Украина стремится использовать его во избежание тяжелых битв на истощение, таких как Бахмут.

Кроме того, Украина учится справляться с неоднократными атаками России на свою критическую инфраструктуру, и с наступлением весны их влияние уменьшится, в то время как атаки на объекты на территории России становятся все более дерзкими. «Энергетический шок не отвратил Запад от поддержки Украины, вместо этого они предлагают помощь в будущих наземных наступлениях. Здесь кроется самая большая опасность для Путина — все больше отступлений, больше жертв, причем первое даже опаснее — и все больше нарастает аура тщетности, — пишет Фрдман. — Вопрос о том, что нужно сделать, чтобы заставить Россию отказаться от захватнической войны, остается без ответа, но это не значит, что ответ никогда не будет найден».

