В трех отдаленных сибирских регионах России — Бурятии, Туве и Забайкальском крае — около трети мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, чья смерть была зарегистрирована в период между началом вторжения РФ в Украину и серединой 2024 года, умерли из-за причин, связанных с войной . В Москве и Санкт-Петербурге это был примерно каждый десятый умерший мужчина той же категории за тот же период.

Об этом свидетельствуют закрытые данные Росстата, проанализированные агентством Bloomberg. Эти данные журналисты получили от хакеров Cyber Partisans и Silent Crow, которых агентство называет белорусской прооппозиционной группой и украинским хакерским проектом соответственно. Киберспециалисты получили доступ к более чем 11 млн свидетельств о смерти с сопутствующими данными, такими как место проживания, возраст, место и причина смерти людей.

Реклама

В период с 24 февраля 2022 года по конец августа 2026 года около 392 700 таких свидетельств о смерти содержали данные, напрямую связанные со смертью в результате войны — либо через специальные коды, либо содержали упоминания таких терминов, как «военная операция», «обстрел» или «дроны» в свободных полях форм.

Ранее NV уже сообщал, что эту же утечку данных получили репортеры Радио Свобода: согласно ей, Россия потеряла в войне против Украины не менее 450 100 человек погибшими. Bloomberg поясняет, что эту более высокую цифру по итогам статистики Росстата указывает группа Silent Crow, поскольку она учла некоторые дополнительные смерти без четкой причины.

Подробный анализ Bloomberg показывает, что в первой половине 2022 года — то есть в первые месяцы полномасштабного вторжения — лишь 146 мужчин в возрасте от 50 до 59 лет умерли от причин, связанных с войной (1% от всех смертей в этой возрастной группе). В то время как за первые шесть месяцев 2025 года это число выросло в разы — до более чем 12 600 погибших на войне — и составляло уже более 16% смертей среди российских мужчин этой же возрастной группы. Для мужчин в возрасте от 18 до 29 лет война стала причиной примерно двух третей всех смертей за тот же период.

При этом в Бурятии, Туве и Забайкальском крае — сибирских регионах РФ, граничащих с Монголией — около трети мужчин в возрасте от 18 до 49 лет умерли в период с начала вторжения до середины 2024 года по подобным, связанным с войной причинам, добавляет Bloomberg.

По состоянию на 30 октября 2026 года Медиазона и российская служба BBC установили имена как минимум 5879 погибших из Бурятии, 2421 из Тувы и 5736 из Забайкалья, тогда как в Москве и Петербурге — 3505 и 2362 соответственно.

Реклама:

Агентство уточняет, что такие же данные после середины 2024 года отследить сложно, поскольку с тех пор статистика Росстата стала неполной. После этого периода примерно в половине случаев смертей, связанных с войной, регион происхождения погибших не указан. В то время как в случаях обычных смертей такие данные отсутствуют лишь в 1 из 20 случаев.

Кроме того, регистрация смертей среди военнослужащих в РФ занимает все больше времени. Если во второй половине 2023 года средний временной лаг составлял около шести недель, то в 2025 году он вырос до более чем четырёх месяцев. Только в августе 2026 года в базе данных появилось более 2500 смертей, связанных с войной, хотя они произошли в 2025 году.

Согласно данным, обнародованным хакерами, наибольшее число погибших — около 100 тысяч, или 21,7% — были из Приволжского федерального округа. Более половины, 54,9%, погибли в Донецкой области. Большинству погибших было от 30 до 49 лет.

По подсчетам хакеров, потери росли с каждым годом войны: около 19 тысяч погибших в 2022 году, более 42 тысяч — в 2023-м, почти 110 тысяч — в 2024-м и более 182 тысяч — в 2025-м. По неполным данным, в 2026 году погибли ещё около 40 тысяч.

По данным Silent Crow, за последние полгода в базе данных ежемесячно появлялось в среднем 18 280 новых записей. Хакеры прогнозируют, что к концу года общее число погибших в войне будет колебаться от 508 тысяч до 543 тысяч.

По данным Генштаба ВСУ, с начала 2026 года российская армия потеряла уже более 400 тыс. военнослужащих. По состоянию на 10 ноября, согласно этим данным, за годы полномасштабного вторжения в Украину РФ в общей сложности потеряла более 1,6 млн человек убитыми и ранеными.

Реклама:

9 ноября 2026 года Генштаб ВСУ сообщил о рекордных суточных потерях РФ с начала полномасштабного вторжения — 2 980 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными за предыдущие сутки.

10 ноября был обновлен абсолютный суточный рекорд по уничтожению солдат армии РФ подразделениями группировки Сил беспилотных систем — 806 оккупантов, из которых 295 ликвидированы.