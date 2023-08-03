Командующий ВДВ России рассказал о потерях десантников в Украине. Его обращение удалили 3 августа, 22:24 Министерство обороны страны-агрессора РФ удалило обращение командующего ВДВ Теплинского из-за озвученных потерь во время полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Скриншот ТАСС)

Телеканал Министерства обороны страны-агрессора РФ Звезда удалил обращение генерала Михаила Теплинского ко дню ВДВ, 2 августа, из-за озвученных потерь во время полномасштабной агрессии против Украины.

Как сообщает Агентство, в день ВДВ, 2 августа, командующий этим родом войск агрессора Теплинский заявил, что за время полномасштабной агрессии против Украины более 5 тысяч десантников получили ранения и вернулись на фронт после лечения, а более 3,5 тысячи раненых, по его версии, вообще отказались покинуть передовую.

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Генерал не сообщил о числе необратимых потерь, однако по данным OSINT-исследователей и медиа, эта цифра колеблется от 1832 до нескольких тысяч человек по состоянию на 30 июля.

Также командующий российских десантников заявил о формировании артиллерийской бригады под Новороссийском, которую отправили на фронт. Кроме того, Теплинский сообщил, что до конца 2023 года будут созданы еще два парашютно-десантных полка и возрождена 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

Агентство отмечает, что после удаления обращения с ресурсов Минобороны страны-агрессора РФ, видео Теплинского сохранилось в других прокремлевских источниках, в частности в телеграмм-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева. Среди крупных СМИ новость цитировали только Московский комсомолец и агрегатор Рамблер/новости.

«Удаление обращения с Теплинским может свидетельствовать о том, что в нем разглашается информация, которую не хотело бы публиковать Министерство обороны (страны-агрессора РФ — ред.)», — резюмирует издание.

Ранее таблоид Daily Mail сообщал, что российский диктатор Путин после мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и на фоне неудач страны-агрессора на фронте отстранил начальника генерального штаба ВС России Валерия Герасимова от управления российскими войсками в Украине и назначил на его место генерал-полковника Михаила Теплинского, который был командующим воздушно-десантных войск РФ. Об этом также писал Институт изучения войны со ссылкой на российские провоенные паблики и СМИ.



В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 248 тысячам военных.

