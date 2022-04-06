Каждый пятый — офицер. СМИ проанализировали подтвержденные потери России в войне против Украины 6 апреля, 09:35 Цей матеріал також доступний українською Каждый пятый погибший военный РФ в Украине был офицером (Фото:Генштаб)

Министерство обороны России с начала войны против Украины признало гибель только 1 351 военного. Из них 20% - это офицеры, сообщает Русская служба Би-би-си.



Война России против Украины — главные события 6 апреля

По состоянию на 5 апреля в российских официальных источниках опубликованы имена как минимум 1083 погибшего российского военного. 217 из установленных погибших — это офицеры от младшего лейтенанта до генерала.

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В то же время, пишет издание, такое высокое число офицеров в потерях не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером.

По словам Самуэля Кренни-Эванса из британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности, российская военная традиция предполагает, что тела погибших командиров отправляют домой в приоритетном порядке.

«В прошлых конфликтах российские военные уделяли больше внимания эвакуации тел погибших офицеров. А к более низким по званию военным проявлялось меньше внимания после смерти. Но при этом офицеры действительно составляют костяк российских вооруженных сил», — отметил он.



Сейчас в российских списках потерь — 10 полковников (включая одного капитана первого ранга), 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицера (рангом от младшего лейтенанта до капитана).

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие.

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Би-би-си основывала свой анализ только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание и, по возможности, место захоронения.



Также не учитывались сообщения о гибели людей, не являющихся кадровыми военными России (то есть тех, кто служит в подразделениях «ДНР» и «ЛНР», а также наемников так называемой ЧВК Вагнера).

Согласно данным украинского Генштаба, в войне против Украины РФ потеряла около 18500 военных.

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