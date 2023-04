Под ударом ВСУ и санкций. Пять главных выводов из отчета о том, как дальше будет воевать армия РФ после огромных потерь в технике 20 апреля, 09:03 Сюжет NV Премиум Уничтоженный российский танк Т-72БВ в Донецкой области, апрель 2022 года (Фото:Reuters / SERHII NUZHNENKO)

За более чем год войны Россия потеряла от 10 тыс. до почти 23 тыс. единиц военной техники, а пять критически дефицитных компонентов импорта замедляют работу ее ВПК. Впрочем, у РФ есть значительные советские запасы техники, поэтому теперь она пытается навязать Украине и миру войну на истощение.

Об этом идет речь в новом отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Он называется Out of Stock? Assessing the Impact of Sanctions on Russia’s Defense Industry (Нет в наличии? Оценка влияния санкций на оборонную промышленность России).

Авторы отчета подробно анализируют потери российской техники и удар западных санкций по военно-промышленному комплексу России. Они констатируют, что эти факторы вынудили Москву избрать более медленную кампанию в попытке истощения военного потенциала Украины. «Россия потеряла значительное количество военной техники, что может ограничить ее возможности для широкомасштабных наземных наступательных действий. Это может быть одной из причин, почему власти РФ и Владимир Путин в частности представляют эту войну как долгосрочную затею, [якобы] необходимую для обеспечения безопасности самой России», — пишут аналитики CSIS. По их мнению, сейчас ключевой стратегией России в Украине кажется попытка Кремля навязать Украине продолжительную борьбу, которая медленно истощает украинские запасы оружия, а в то же время и усилия Запада в рамках помощи Киеву.

NV собрал самые важные факты и выводы из отчета CSIS.