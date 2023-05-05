РосСМИ установили имена 22 тысяч погибших российских военных в Украине 5 мая, 20:36 С 7 апреля в список добавилось 2 367 имен (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Имена 22 тысяч погибших в Украине российских военных установили журналисты российской службы BBC и издание Медиазона.

Как сообщают СМИ, с 7 апреля в список добавилось 2 367 имен. Большинство из них — наемники ЧВК Вагнер, погибшие под Бахмутом.

Журналисты уточняют, что среди них есть как обычные наемники, так и бывшие заключенные — их часто хоронят тайно. СМИ также подтвердили гибель девяти офицеров со званием подполковника и выше за прошедшие четыре недели.

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Также подтвердилась гибель еще одного российского пилота, записавшегося в ЧВК Вагнер: вертолетчик из Петербурга Виталий Лапиков пробыл на фронте всего 10 дней.

По данным СМИ, 1 мая погиб подполковник полиции Марсель Мубаракшин. Он служил замначальника оперативного управления МВД Казани. Вместе с сослуживцами он отмечал праздник в одном из баров во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области и попал под удар ракет HIMARS.

По данным Генштаба, в общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.