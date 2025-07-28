Россия скрывает потери на войне, записывают пропавших без вести как дезертиров (Фото: novyny.live)

Командование российских воинских частей предоставляет статус дезертира пропавшим без вести солдатам, что позволяет скрывать реальные потери и предоставлять выплаты родственникам. Об этом говорится в расследовании издания Важные истории.

В распоряжении журналистов оказались более 50 жалоб от родственников пропавших военнослужащих, направленных в администрацию президента РФ.

Отмечается, что подобные случаи случались по меньшей мере в 25 воинских частях по всей территории России, в 11 различных регионах. В основном, солдаты исчезали после выхода на боевое задание.

Реклама

Хотя по нормам командиры не должны предоставлять статус дезертира без надлежащих оснований, на практике достаточно, чтобы военный не появился на своем месте службы. Издание приводит пример, когда статус дезертира не сняли даже после того, как военного похоронили.

Согласно данным Важных историй, с января по июнь 2025 года в российские военные суды поступило более 26 тысяч исков о признании людей пропавшими без вести или умершими. Еще 50,5 тысяч человек объявлены дезертирами.

Армия страны-агрессора России потеряла на войне против Украины ориентировочно 1000 военных за сутки 27 июля. Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 050 250 человек, сообщили в Генштабе ВСУ.

10 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на войне против Украины около 100 тысяч военных погибшими. В то же время по его словам, потери украинской армии меньше.

За минувшие сутки 17 июля страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1180 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на пятницу, 18 июля, составляют около 1 039 830 военных убитыми и ранеными.

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии РФ превысили 1 миллион человек.

В спецподразделении Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.