Посылки со взрывчаткой в ​​США: задержанный оказался поклонником Трампа

Арестованный в США по подозрению в рассылке политикам взрывных устройств по почте Цезарь Сайок является сторонником американского президента Дональда Трампа и, скорее всего, действовал по политическим мотивам. Об этом сообщает DW.

В Facebook и Twitter он выкладывал видео с митингов Трампа, на которых присутствовал. Кроме того, он публиковал посты с поддержкой Трампа и оскорблениями в адрес демократов.

Вероятно, Цезарь Сайок был фанатом Дональда Трампа еще до избрания последнего президентом. Отмечается, что белый фургон подозреваемого весь обклеен изображением Трампа и его политическими наклейками.

Также известно, что в мае 2015 года Цезарь Сайок сообщил полиции, что его ограбили. По его данным, с его фургона похитили вещей на почти 40 тысяч долларов. Среди них, в частности, были 11 единиц одежды бренда Дональда Трампа, указанной стоимостью более семь тысяч долларов. Следователи тогда не смогли выяснить, действительно ли произошло ограбление.

Дональд Трамп сообщил, что он знает, что арестован подозреваемый является его сторонником, но он не чувствует вины за его действия.

Ранее сообщалось о задержании Цезаря Сайок по подозрению в рассылке политикам взрывных устройств почте.

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Отмечается, что он имеет долгий уголовный и судебный протокол во Флориде. Он был признан виновным в краже, похищении имущества. В 2002 году угрожал "выбросить, разместить, спроектировать или разгрузить любой разрушительный устройство".

Саек был осужден в августе 2002 года за угрозу бросить бомбу в разговоре с представителем коммунальной службы Флориды.

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Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни один из них не сдетонировал.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.