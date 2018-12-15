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Уступок Макрона мало: "желтые жилеты" снова вышли с протестами в Париже

Сегодня, 12:20
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Протесты "желтых жилетов"

Уже четвертую субботу "желтые жилеты" протестуют за снижение цен на топливо, снижение налогов и повышение минимального размера оплаты труда, несмотря на уступки президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Le Figaro.

Несколько протестующих в Париже идут к Елисейским полям, распевая государственный гимн Марсельезу.

Правоохранители уже задержали 25 человек.

Участники акции начали блокировать основные автомагистрали страны, движение затруднено.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров.

Однако недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.

Это не протесты, это восстание. Мировые СМИ – о том, что означает бунт "желтых жилетов" для Франции и Европы

По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.

 

Теги:   Протест Эммануэль Макрон Париж

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