#
Влад Тисленко
Мужчины не плачут? Как я победил депрессию
Сергей Фурса
Грядет эра жадности. Что происходит с ПриватБанком?
Дмитрий Кулеба
Маскульт завтрашнего дня
Дмитрий Боярчук
Экономика и Зеленский. Что изменится?
Спецтема: Выборы президента Украины

Пострадавший от пожара собор Нотр-Дам впервые сфотографировали из космоса

Сегодня, 06:04
1347
Цей матеріал також доступний українською
Пострадавший от пожара собор Нотр-Дам впервые сфотографировали из космоса - фото

Copernicus EU/Twitter

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за планетой Copernicus опубликовала снимок собора Парижской Богоматери, который был сделан из космоса.

Снимок был предоставлен американской компанией Planet Labs.

Для сравнения был опубликован снимок собора до пожара.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. 

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

Теги:   Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 02:08

img
Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Зеленского на выборах
Политика

Вчера, 23:15

img
Схемы отследили, кто посещал израильский офис Коломойского после первого тура выборов
Страны

Вчера, 22:14

img
На Мадейре разбился автобус с туристами: 28 погибших

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 00:30

img
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов - видео
Финансы

Сегодня, 18:20

img
Зе компенсация. Сумеет ли Коломойский отбить свои убытки после потери ПриватБанка
Политика

Сегодня, 20:00

img
Решил спокойно отсидеться. Главное из интервью с Игорем Коломойским

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться