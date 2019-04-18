Пострадавший от пожара собор Нотр-Дам впервые сфотографировали из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за планетой Copernicus опубликовала снимок собора Парижской Богоматери, который был сделан из космоса.
Снимок был предоставлен американской компанией Planet Labs.
Для сравнения был опубликован снимок собора до пожара.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.
Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.
Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.