Пострадавший от пожара собор Нотр-Дам впервые сфотографировали из космоса Сегодня, 06:04 1347 Цей матеріал також доступний українською Copernicus EU/Twitter Copernicus EU/Twitter

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за планетой Copernicus опубликовала снимок собора Парижской Богоматери, который был сделан из космоса.

Снимок был предоставлен американской компанией Planet Labs.

Для сравнения был опубликован снимок собора до пожара.

#NotreDame before the fire, as seen by one of @planetlabs’s SkySat satellites (above: what we believe to be the first available image after) pic.twitter.com/8KaejdL76a 17 апреля 2019 г.

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15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.