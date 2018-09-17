Пострадавшие в ресторане в Солсбери не были отравлены Новичком - полиция

Полиция британского графства Уилтшир не считает, что почувствовавшая недомогание пара в итальянском ресторане города Солсбери подверглась воздействию нервно-паралитического вещества Новичок, передает The Mirror.

"Оба были доставлены в районную больницу Солсбери и обследованы в клинических условиях. Сейчас мы можем подтвердить, что нет причин предполагать, что Новичок был задействованным в данном деле веществом. Оба остаются в больнице под наблюдением", - цитирует издание заявление полиции.

В полиции также добавили, что пока неизвестно, имело ли место в данном случае преступление или нет.

В городе предприняты все возможные меры предосторожности. Расследование инцидента продолжается.

По словам одного из свидетелей Аманды Ньютон, всех посетителей ресторана Prezzo в Солсбери доставили в безопасное место и могут потребовать сдать анализы крови в местной больнице. Посетительница ресторана на своей странице в Facebook также сообщила, что двое людей, которым стало плохо - это россияне.

"Хорошая еда в Prezzo превращается в серьезный инцидент, так как 2 россиян, сидящих рядом с нами, серьезно заболевают, и вся территория закрыта. Нас доставили в безопасное место и могут потребовать анализы крови в больнице Солсбери. Будем держать всех в курсе...Я уверена, мы будем в порядке!", – написала она.

В правоохранительных органах о национальности пострадавших не уточняется.

Ранее стало известно, что в британском городе Солсбери полиция оцепила район, прилегающий к ресторану Prezzo, в котором двое людей, мужчина и женщина, сообщили о плохом самочувствии.

Напомним, в начале марта после посещения итальянского ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль. Позже выяснилось, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Обоим удалось выжить. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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16 сентября стало известно, что полиция Великобритании разыскивает еще двоих человек, которые подозреваются в содействии агентам ГРУ Петрову и Боширову в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.