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Пострадавшие при нападении с ножом белорусские школьники в тяжелом состоянии

11 февраля, 17:43
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tut.by

Милиционер за дверью школы, где произошла трагедия

Двое пострадавших от нападения с ножом в белорусском городе Столбцы школьников находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщил журналистам заведующий Столбцовской центральной районной больницы Дмитрий Плескач, передает БЕЛТА.

"Пациенты поступали между 8:00 и 9:00 в тяжелом состоянии. Заранее было известно, что их везут, поэтому развернули операционные. Они были прооперированы. Сейчас их состояние тяжелое стабильное", - заявил он.

По словам Плескача, раненые школьники находятся в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Он отметил, что их прооперировали пятеро местных врачей - двое оперировали одного пациента и трое - другого.

"Учитывая неординарность ситуации, приглашены также специалисты из Минской областной клинической больницы. Они прибыли и оказали всю необходимую помощь", - добавил Плескач.

Напомним, 11 февраля в белорусском городе Столбцы в одной из школ подросток нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам. Учительница и один из пострадавших подростков скончались. По предварительным данным, нападавшему 15 лет, он ученик 9-го класса. Его задержали.

Теги:   Нападение с ножом Школа Беларусь

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