Постпред США в ООН назвала три главные задачи американской миссии в Сирии

По словам Хейли, американские военные останутся в Сирии, пока не будет достигнута цель миссии

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, шо США не выведут свои войска из Сирии, пока не достигнут своих целей.

В интервью телеканалу Fox News она перечислила три главных задачи американской миссии в Сирии: убедиться, что химическое оружие не используется никоим образом, который бы мог представить угрозу интересам США, уничтожить ИГИЛ, оставить возможность наблюдать оттуда за деятельностью Ирана, сообщает Голос Америки.

"Наша задача вернуть американских солдат домой, но мы не уйдем, пока мы не выполним все эти задачи", - отметила Хейли.

Ранее в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп намерен вывести американские войска и сократить участие страны в спецоперации в Сирии. В то же время в Белом доме хотят, чтобы союзники взяли на себя большую ответственность как в финансовом, так и военном планах.