Через банды байкеров. Преступные группировки переправляют в Финляндию поставляемое в Украину оружие — СМИ 30 октября, 16:35 Преступные группировки переправляют в Финляндию поставляемое в Украину оружие — СМИ (Фото:Национальное бюро расследований (NBI))

Преступные группировки незаконно переправляют в Финляндию штурмовые ружья, которые предназначались для Украины. Уже готовы маршруты, процессы и соединения, необходимые для контрабанды.

Об этом сообщает финская национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на Национальное бюро расследований (NBI).

Один из каналов сбыта — через банды байкеров.

«В Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, которые являются международными преступными организациями. Одной из них является Bandidos MC, у которой есть филиалы в каждом крупном городе Украины», — рассказал старший детектив NBI Кристер Ольгрен.

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Кроме того, по данным бюро, поставляемое в Украину оружие также нашли в Швеции, Дании и Нидерландах.

Представители международной полиции заявили, что кроме винтовок разыскиваются также пистолеты, гранаты и боевые дроны.

Более подробную информацию пока не хотят обнародовать, поскольку информация разведки дополняется, расследование продолжается.