Решение принято. Великобритания поставит в Украину РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров 2 июня, 04:16 Цей матеріал також доступний українською Реактивные системы залпового огня M270 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна отправит в Украину дальнобойные реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.

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Об этом сообщает CNN.

Министр назвал такой шаг «существенным усилением для возможностей украинской армии», и отметил, что он был скоординирован с решением США поставлять РСЗО HIMARS. Уоллес сообщил, что вооружение будет подарено Украине.

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«Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в снабжении их героических войск жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны», — заявил Уоллес.



Британское правительство также обучит украинских военных пользоваться РСЗО M270, чтобы их использование было максимально эффективным.

«По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов», — сообщил министр.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

Байден также заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».



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