Танкер Agioi Fanendes с российским дизельным топливом на борту развернулся в 400 морских милях от берегов США (Фото: REUTERS/Yoruk Isik)

Танкер Agioi Fanendes с российским дизельным топливом на борту развернулся примерно в 400 морских милях (около 740 км) от Нью-Йорка — что окончательно усугубило неопределенность в отношении таких поставок на рынок США.

Об этом 10 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные собранные данные.

«Судно, перевозящее около 300 тысяч баррелей дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, начало удаляться от восточного побережья США и с понедельника медленно движется зигзагообразным курсом, как следует из отчета порта и данных по отслеживанию судов», — пишет издание.

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Трейдеры внимательно следят за передвижениями российского дизельного топлива после того, как президент Владимир Путин в прошлом месяце в рамках соглашения с президентом Дональдом Трампом дал согласие на поставки топлива на рынки США и мировые рынки. Это соглашение вызвало критику со стороны американских демократов, которые утверждали, что оно поможет Кремлю финансировать войну в Украине, и, как показывают данные слежения, до сих пор ни одна партия российского дизельного топлива не достигла Америки.

Изначально судно Agioi Fanendes сообщило, что берет курс на Нью-Йорк — после отправления из российского порта Приморск в конце октября. Однако позже танкер изменил пункт назначения на «по указанию».

«Танкер по-прежнему следует по указанию, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден», — сообщила Bloomberg в электронном письме управляющая судном компания Eastern Mediterranean Maritime Ltd.

9 октября Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки — в объеме от 300 тысяч до 3 млн тонн. По словам Трампа, это должно было привести к снижению цен на топливо.

Впоследствии Минфин США выдал специальную лицензию, разрешающую до 7 апреля 2027 года продажу, транспортировку, разгрузку и импорт российского дизельного топлива. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение слабым и обратил внимание на то, что разрешение появилось именно в тот момент, когда украинская переговорная группа находилась в США.

В конце октября FT сообщила, что из российских портов в США вышли три танкера — Agioi Fanendes, Talisman и Leruo — с общим объемом топлива около 140 тысяч тонн.

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Позднее Financial Times сообщила, что два из трех танкеров, перевозивших российское дизельное топливо в США, изменили маршруты, направившись в Алжир и Бразилию. Причиной, по мнению издания, могли стать неопределенность относительно законности таких поставок и риск введения санкций.

23 октября агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG сообщало, что танкер Agioi Fanendes везет в Нью-Йорк 40 тысяч тонн дизельного топлива и должен прибыть 7 ноября.

Однако независимое российское издание Агентство сообщило, что Agioi Fanendes в эту дату в Нью-Йорк не прибыл. Более того, по состоянию на утро 9 ноября, танкер снизил скорость почти вдвое по сравнению с концом октября.

При этом вместо порта назначения сервисы отслеживания показывают статус For Orders («ожидает распоряжений»), а дата прибытия не указана, подытожили в издании.