«Мы находимся на грани». В правительстве Нидерландов заявили, что больше не могут поставить в Украину гаубицы Panzerhaubitzen 2000

20 мая, 06:29
Цей матеріал також доступний українською
Гаубица Panzerhaubitzen 2000 (Фото:Европейская правда/Twitter)

Гаубица Panzerhaubitzen 2000 (Фото:Европейская правда/Twitter)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна больше не может поставлять Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000, так как необходимы инвестиции в собственные вооруженные силы.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщает Укринформ.

«Дальнейшие поставки мы пока не рассматриваем. Мы сейчас очень многое инвестируем в собственные вооруженные силы. Мы находимся на грани того, что можем сделать», — заявил Рютте.

Видео дня

В то же время он поблагодарил правительство Германии, напомнив, что совместно страны отправят в Украину 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000. Пять из них предоставят Нидерланды.

Гаубицы еще не используют украинские защитники из-за того, что еще не прошли обучение.

«Во-первых, важно, чтобы украинцы были хорошо обучены, это очень сложная система вооружений, которая интегрирована с другими системами. Этому нельзя научиться за несколько дней», — заявил Рютте.

https://www.youtube.com/watch?v=aN0fD0Sd60Y
Читайте также:

О передаче YPR-765 Украине стало известно 19 апреля (Фото:ВСУ) Украинские военные уже осваивают нидерландские БМП YPR-765 — видео

23 апреля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что правительство приняло решение поставить в Украину бронированные самоходные гаубицы.

Она отметила, что в данный момент завершаются консультации о передаче оружия с Германией. Речь идет об ограниченном количестве.

11 мая военнослужащие ВСУ приступили к учениям по обращению с самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitzen 2000.

Defence Express отмечает, что Panzerhaubitze 2000 имеет действительно лучшие характеристики в своем классе. «Именно PzH 2000 принадлежит мировой рекорд по дальности выстрела из ствола длиной в 52 калибра, который составляет 67 км и был совершен в 2019 году. В то же время даже обычный снаряд летит из нее на расстояние 30—36 км, а контрбатарейный с улучшенной баллистикой — на 40—47 км», — говорилось в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/VwkSU8IW5dg
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Нидерланды Поставки оружия Война в Украине Гаубицы Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X