«Мы находимся на грани». В правительстве Нидерландов заявили, что больше не могут поставить в Украину гаубицы Panzerhaubitzen 2000 20 мая, 06:29 Цей матеріал також доступний українською Гаубица Panzerhaubitzen 2000 (Фото:Европейская правда/Twitter)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна больше не может поставлять Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000, так как необходимы инвестиции в собственные вооруженные силы.



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Об этом сообщает Укринформ.

«Дальнейшие поставки мы пока не рассматриваем. Мы сейчас очень многое инвестируем в собственные вооруженные силы. Мы находимся на грани того, что можем сделать», — заявил Рютте.

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В то же время он поблагодарил правительство Германии, напомнив, что совместно страны отправят в Украину 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000. Пять из них предоставят Нидерланды.

Гаубицы еще не используют украинские защитники из-за того, что еще не прошли обучение.

«Во-первых, важно, чтобы украинцы были хорошо обучены, это очень сложная система вооружений, которая интегрирована с другими системами. Этому нельзя научиться за несколько дней», — заявил Рютте.

23 апреля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что правительство приняло решение поставить в Украину бронированные самоходные гаубицы.

Она отметила, что в данный момент завершаются консультации о передаче оружия с Германией. Речь идет об ограниченном количестве.

11 мая военнослужащие ВСУ приступили к учениям по обращению с самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitzen 2000.

Defence Express отмечает, что Panzerhaubitze 2000 имеет действительно лучшие характеристики в своем классе. «Именно PzH 2000 принадлежит мировой рекорд по дальности выстрела из ствола длиной в 52 калибра, который составляет 67 км и был совершен в 2019 году. В то же время даже обычный снаряд летит из нее на расстояние 30—36 км, а контрбатарейный с улучшенной баллистикой — на 40—47 км», — говорилось в сообщении.



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