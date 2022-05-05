«Оружие попадает в руки украинцев». Ракетные удары РФ не помешали поставкам вооружения в Украину — Пентагон

5 мая, 04:14
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Американские гаубицы M777 (Фото:US Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Handout via REUTERS)

Американские гаубицы M777 (Фото:US Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Handout via REUTERS)

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что последние массированные ракетные удары РФ по Украине не помешали поставкам западного вооружения украинской армии.

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«Мы знаем, что материалы, оружие, боеприпасы попадают в руки украинцев», — заявил Кирби.

В Пентагоне считают, что ракетные удары были направлены на важные инфраструктурные объекты в Украине.

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«Они пытались поразить то, что, по нашему мнению, представляет собой критически важные инфраструктурные цели на западе, в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и т. д. Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по восстановлению своих сил», — сообщи спикер Пентагона.

https://www.youtube.com/watch?v=0VtB8dAYOis
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Вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке российских оккупантов. В Командовании Воздушных сил сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет по нескольким областям Украины. В Укрзализныце сообщили о повреждении шести станций в центре и на западе Украины.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что заранее готовились к таким сценариям ракетных ударов и заранее разработали альтернативные логистические маршруты, а ущерб для пассажирских перевозок, бизнеса и сил украинской обороны минимизировали.

4 мая РФ вновь нанесла авиаудары по нескольким областям Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=ggk0VgIwLaY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Поставки оружия Пентагон Война в Украине Война России против Украины

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