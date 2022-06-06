Укрепить Украину на поле боя. США будут наращивать объемы поставок оружия — посол Бринк 6 июня, 23:31 Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк заверила в поддержке США (Фото:Минобороны)

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что администрация Джо Байдена будет наращивать темпы поставок оружия, чтобы укрепить украинскую армию на поле боя с российскими войсками.



«Украина вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью. Мы будем наращивать беспрецедентный уровень помощи США и будем делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя», — заявила Бринк.



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В Минобороны отметили, что глава ведомства Алексей Резинков уверенно подчеркнул, что профессионализм посла будет способствовать наращиванию поставок.

«Только общими усилиями мы сможем преодолеть российского агрессора и вернуть мир и стабильность на Европейский континент», — заявил Резников.

19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере $40 млрд. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.

Так, $23,75 млрд предусмотрено на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности.

Еще $9 млрд пойдут на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине.

Также $6,58 млрд предусмотрено на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также предоставление помощи людям, пострадавшим от российской агрессии против Украины.



9 мая президент США Джо Байден также подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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