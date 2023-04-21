Поставки российского оружия в Индию заморожены из-за страха санкций — Bloomberg

21 апреля, 11:13
Поделиться:
Индия, в частности, ожидает поставок ЗРК С-400 (Фото:LaraLar93023545/Twitter)

Индия, в частности, ожидает поставок ЗРК С-400 (Фото:LaraLar93023545/Twitter)

Поставки российского оружия в Индию заморожены из-за невозможности найти методы оплаты, которые бы не нарушали американские санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники в индийском правительстве отметили, что больше года РФ не может доставить оружие в Индию на сумму более 2 миллиардов долларов.

В частности, российское правительство остановило кредитную линию на оружие на сумму в 10 миллиардов долларов и поставку двух систем ЗРК С-400.

Видео дня

Читайте также:
Китай и Индия в апреле покупали российскую нефть дороже «потолка цен» — СМИ

Индия не может оплатить счет в долларах из-за опасений американских санкций, в то время как Россия не хочет получать оплату в рупиях. Индийское правительство также отказывается от оплаты счетов в российских рублях.

В настоящее время стороны рассматривают возможность оплаты в евро или дирхамах  фициальная валюта в ОАЭ), но соглашение не заключено.

Читайте также:
Индия планирует производить истребители пятого поколения — СМИ

Министерство обороны Индии, МИД страны, Минфин и Нацбанк страны не ответили на телефонные звонки и электронные письма издания. Проигнорировали запросы также и официальные лица России.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Индия Поставки оружия Санкции против России Санкции США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X