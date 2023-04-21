Поставки российского оружия в Индию заморожены из-за страха санкций — Bloomberg 21 апреля, 11:13 Индия, в частности, ожидает поставок ЗРК С-400 (Фото:LaraLar93023545/Twitter)

Поставки российского оружия в Индию заморожены из-за невозможности найти методы оплаты, которые бы не нарушали американские санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники в индийском правительстве отметили, что больше года РФ не может доставить оружие в Индию на сумму более 2 миллиардов долларов.

В частности, российское правительство остановило кредитную линию на оружие на сумму в 10 миллиардов долларов и поставку двух систем ЗРК С-400.

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Индия не может оплатить счет в долларах из-за опасений американских санкций, в то время как Россия не хочет получать оплату в рупиях. Индийское правительство также отказывается от оплаты счетов в российских рублях.

В настоящее время стороны рассматривают возможность оплаты в евро или дирхамах (официальная валюта в ОАЭ), но соглашение не заключено.

Министерство обороны Индии, МИД страны, Минфин и Нацбанк страны не ответили на телефонные звонки и электронные письма издания. Проигнорировали запросы также и официальные лица России.