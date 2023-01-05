«Последствия будут гораздо болезненными». Поставками России ракет Иран пересечет «красную линию» — Кулеба 5 января, 19:46 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Поставки Ираном ракет России будут «красной линией», пересечение которой вызовет применение всего имеющегося инструментария давления на Тегеран.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Akhbar Al Aan.

Он подчеркнул, что Иран уже поставляет РФ свои дроны, которые затем российская сторона использует для атак по территории Украины.

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«Иран поставляет России дроны, которые РФ использует для атак на наши города и критическую инфраструктуру. Мы также слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом. Это станет „красной линией“, которую Ирану лучше не переходить, поскольку потом весь инструментарий давления будет применен для того, чтобы заставить Иран прекратить это делать», — сказал он.

По словам Кулебы, месседж для Ирана «должен быть очень простым»: «Какой бы ни была польза для Ирана от сотрудничества с Россией в этих поставках оружия, негативные последствия этого сотрудничества будут гораздо большими и болезненными». И именно поэтому Тегеран должен исходить из этих прагматических соображений.

Также министр указал на то, что своим поставками дронов России Иран участвует в террористической кампании РФ, направленной «против гражданского населения страны, которая была всегда очень дружественной по отношению к иранскому народу».

«И напоследок хочу сказать, что это, на самом деле, тоже идет вопреки воле Бога — использовать оружие против гражданского населения. А это именно то, для чего иранские дроны применяются: они не используются для атак на наши военные позиции, иранские дроны убивают гражданских и разрушают нашу энергетическую инфраструктуру, работающую в интересах гражданского населения во время войны», — заявил украинский министр.

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что страна-агрессор также пытается получить иранские баллистические ракеты и боеприпасы.