Украинское посольство в Мадриде получило окровавленную посылку — МИД

2 декабря, 16:12
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Полицейский возле украинского посольства в Мадриде, 2 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Полицейский возле украинского посольства в Мадриде, 2 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В посольство Украины в Испании поступила окровавленная посылка, похожая на те, которые раньше получили другие украинские дипломатически учреждения. На месте работают специалисты.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ.

«В украинское посольство в Испании также поступил окровавленный пакет вроде тех, которые ранее поступили другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности», — сказал он.

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Раньше испанский канал RTVE сообщил, что в пятницу, 2 декабря, полиция оцепила территорию вокруг посольства Украины в Мадриде.

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Николенко до этого сообщил, что через несколько дней после взрыва в украинском дипучреждении в Мадриде посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах была глаза животных. Вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, но оно не подтвердилось после проверки.

Посольство в США получило письмо с ксерокопией статьи, в которой содержалась критика Украины. Как и большинство других конвертов, письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны.

«Имеем основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины», — прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.

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После этого Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Позже в Испании обнаружили еще несколько посылок со взрывными устройствами, которые отправили в испанские госучреждения и оборонную компанию.

Вечером 1 декабря Дмитрий Кулеба сообщал, что уже три украинских посольства получили письма с угрозами. Конверты в момент получения был пропитаны «красной жидкостью».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Терроризм Испания МИД Украины Мадрид

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