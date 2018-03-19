Посольство Турции в Дании забросали коктейлями Молотова

Злоумышленников задержать пока не удалось

В столице Дании Копенгагене два человека с коктейлями Молотова напали на здание посольства Турции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.

В результате нападения был поврежден фасад здания. Пострадавших нет.

Полиция занимается расследованием инцидента, злоумышленников задержать пока не удалось.

Напомним, 22 февраля в столице Черногории Подгорице неизвестный совершил нападение на здание посольства США. Мужчина бросил ручную гранату в здание американского диппредставительства, а затем взорвал себя.

В результате инцидента никто из сотрудников посольства не пострадал.