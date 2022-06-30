Посольство США в Москве вывесило на «площади ДНР» радужный флаг ЛГБТ 30 июня, 15:14 Американские дипломаты высказали свой протест против гомофобии в РФ (Фото:usembru/Instagram)

Американские дипломаты в знак своей солидарности с ЛГБТ вывесили перед посольством США в Москве радужный флаг.

Соответствующее фото они опубликовали в четверг, 30 июня, у себя в Instagram.

При этом ранее власти российской столицы, пытаясь затроллить США, сменили адрес их посольства, назвав площадь перед ним в честь фейковой «донецкой народной республики».

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С соответствующей инициативой депутаты Мосгордумы выступили вскоре после российского вторжения в Украину.

Таким образом, формально флаг ЛГБТ поднят на «площади ДНР», главари которой, как и весь кремлевский режим, исповедуют ярую гомофобию.

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