«Если условия позволят». Посольство США планирует вернуться в Киев до конца месяца — Квин

2 мая, 16:20
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Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Фото:Посольство США в Украине)

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Фото:Посольство США в Украине)

Посольство США планирует до конца этого месяца возобновить работу в Киеве, сообщила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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«Сегодня мой первый день в Украине и это однодневная поездка», — сказала она во время брифинга во Львове.

Квин добавила, что планирует продолжать однодневные поездки следующую неделю или две.

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«Мы очень надеемся, что условия позволят нам вернуться в Киев до конца месяца», — подчеркнула она.

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Ранее американское посольство базировалось в Польше, но со 2 мая оно возобновляет свою работу во Львове.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Посольство США в Украине Война в Украине Кристина Квин

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