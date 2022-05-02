«Если условия позволят». Посольство США планирует вернуться в Киев до конца месяца — Квин
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Фото:Посольство США в Украине)
Посольство США планирует до конца этого месяца возобновить работу в Киеве, сообщила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
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«Сегодня мой первый день в Украине и это однодневная поездка», — сказала она во время брифинга во Львове.
Квин добавила, что планирует продолжать однодневные поездки следующую неделю или две.
«Мы очень надеемся, что условия позволят нам вернуться в Киев до конца месяца», — подчеркнула она.
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Ранее американское посольство базировалось в Польше, но со 2 мая оно возобновляет свою работу во Львове.
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