«Если условия позволят». Посольство США планирует вернуться в Киев до конца месяца — Квин 2 мая, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Фото:Посольство США в Украине)

Посольство США планирует до конца этого месяца возобновить работу в Киеве, сообщила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Война России против Украины — главные события 2 мая

«Сегодня мой первый день в Украине и это однодневная поездка», — сказала она во время брифинга во Львове.

Квин добавила, что планирует продолжать однодневные поездки следующую неделю или две.

Видео дня

«Мы очень надеемся, что условия позволят нам вернуться в Киев до конца месяца», — подчеркнула она.

Ранее американское посольство базировалось в Польше, но со 2 мая оно возобновляет свою работу во Львове.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.