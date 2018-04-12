Посольство РФ в Великобритании прокомментировало заявление Юлии Скрипаль

В посольстве не уверены, что автором заявления была Юлия Скрипаль

Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии опубликовало заявление, в котором сообщает, что сомневается в подлинности заявления, которое ранее сделала дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В посольстве считают, что текст заявление составлен так, чтобы "исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром - консулами, журналистами, родственниками", передает Интерфакс.

"С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотленд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем - правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром - консулами, журналистами, родственниками", - сообщили в посольстве.

Российские дипломаты также удивлены тем, что заявление Юлии Скрипаль было опубликовано на сайте Скотланд-Ярда.

"Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы", - заявили в посольстве.

Ранее пострадавшая в результате отравления нервно-паралитическим газом Юлия Скрипаль заявила, что находится в безопасности и на данный момент не нуждается в помощи российских дипломатов в Великобритании.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. 9 апреля ее выписали из больницы и перевели в военный госпиталь. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

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