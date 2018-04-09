Посольство РФ в Великобритании прокомментировало информацию о переселении Скрипалей в США

Посольство Российской Федерации в Великобритании прокомментировало статью издания The Sunday Times о том, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия будут переселены в США.

"Две жертвы, изолированные от общественности и даже от собственной семьи, доказательства — от домашних животных до целых домов - уничтожены, ответ британских СМИ «под контролем властей». Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду", - сообщило посольство в Twitter.

The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что британская разведка МИ-6 провела переговоры с американским ЦРУ о переезде Сергея Скрипаля и его дочери в США.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских дипломатов.