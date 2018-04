Посольство РФ в Великобритании прокомментировало информацию о переселении Скрипалей в США

Посольство Российской Федерации в Великобритании прокомментировало статью издания The Sunday Times о том, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия будут переселены в США.

"Две жертвы, изолированные от общественности и даже от собственной семьи, доказательства — от домашних животных до целых домов - уничтожены, ответ британских СМИ «под контролем властей». Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду", - сообщило посольство в Twitter.

The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV