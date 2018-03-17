В диппредставительстве РФ в Украине возмущены решением блокировать выборы президента России

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Граждан России не будут допускать на выборы президента РФ в российских дипломатических представительствах на территории Украины
gloss.ua

Граждан России не будут допускать на выборы президента РФ в российских дипломатических представительствах на территории Украины

В посольстве Российской Федерации возмущены планами МВД Украины блокировать доступ россиян, проживающих на территории Украины, на избирательные участки в консульствах. Об этом сообщается в комментарии российского посольства.

"Намерения под надуманными предлогами лишить россиян, проживающих на Украине, возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательств Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", – заявляется в комментарии.

Также сообщается, что в МИД Украины была направлена ​​соответствующая нота с требованием предоставить посольствам РФ в Украине возможность организовать и провести выборы президента России 18 марта 2018 года.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждан России не будут допускать на голосование 18 марта в дипломатических представительствах РФ, расположенных на территории Украины.

Смотрите также

Ранее в Центризбиркоме РФ ответили, что решение МВД Украины является нарушением международных обязательств и международного права.

Смотрите также

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года – день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове