Посольство России в Латвии теперь официально находится на улице Независимости Украины — мэр Риги

16 декабря, 21:51
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Улица Независимости Украины в Риге, где расположено российское посольство (Фото:Mārtiņš Staķis/Twitter)

Улица Независимости Украины в Риге, где расположено российское посольство (Фото:Mārtiņš Staķis/Twitter)

Рижская дума изменила указатель на улице, где расположено посольство России в Латвии. Теперь российское диппредставительство официально находится на улице Независимости Украины.

Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис в Twitter.

Он сообщил, что посольство страны-агрессора в Риге проигнорировало просьбу заменить адресную табличку после изменения названия улицы.

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«Рижская дума нашла решение в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, табличку заменили. Посольство России находится на улице Независимости Украины», — пишет он.

https://twitter.com/MStakis/status/1603745861900668928

Городской совет Риги принял еще 10 марта решение изменить название улицы Антонияс, где расположено посольство России. Российское посольство отказывалось менять название улицы все это время.

https://www.youtube.com/embed/Jzjd1mmA5OE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Рига Латвия Посольство РФ

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