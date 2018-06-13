Посольство Польши в Москве получило конверты с белым порошком

В среду, 13 июня, польское посольство в Москве получило два подозрительных конверта с белым веществом.

Информацию о получении "посылок, которые могли представлять угрозу", в комментарии Радио Польша подтвердил директор пресс-бюро Министерства иностранных дел страны Артур Льомбарт.

Представитель дипломатов также добавил, что конверты отдали на экспертизу, после чего угрозу исключили.

Издание отмечает, что в феврале несколько иностранных посольств, среди которых и Польша получили письма с подозрительным порошком. После проверки было установлено, что дипломатам прислали в конвертах средство от насекомых. На конвертах были указаны данные депутата Государственной Думы РФ Сергея Зелезняка.

Напомним, 14 февраля в один из офисов в Вестминстерском дворце, где заседает парламент Великобритании, и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали конверты с неизвестным веществом белого цвета.