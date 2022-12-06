«Вы ничего этим не добьетесь». Посольства Украины в Румынии и Дании получили опасные посылки — Кулеба 6 декабря, 15:05 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Посольства Украины в Румынии и Дании получили опасные посылки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Во время брифинга во вторник, 6 декабря, он призвал прекратить терроризировать украинские дипломатические учреждения.

«Есть новые случаи отправки в наши посольства опасных пакетов: сегодня добавились наши посольства в Румынии и посольство Украины в Дании. Всех, кто продолжает отправлять эти посылки, терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего вы этим не добьетесь», — сказал он.

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Всего зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах, заявил спикер МИД Олег Николенко.

2 декабря посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах была глаза животных.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде, Испания, прогремел взрыв.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована на его имя.

После этого Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Позже в Испании выявили еще несколько посылок со взрывными устройствами, которые были отправлены в несколько испанских госучреждений и оборонную компанию.

Тогда Кулеба сообщил, что три посольства Украины получили письма с угрозами. По его словам, все конверты в момент их получения был пропитаны «красной жидкостью». Детали он не уточнил.