Посол Украины в Турции призвал не посещать регионы, пострадавшие от землетрясения 7 февраля, 15:28 Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что пока нет запрета для украинцев посещать страну, но призвал избегать регионов, где есть последствия землетрясений.

Он подчеркнул, что аэропорты Стамбула, Анкары и центральных регионов страны работают в штатном режиме – все рейсы выполняются.

"Чтобы не сеять паники. Посещение Турции – это не значит посещение тех регионов, которые пострадали от землетрясения. Аэропорты в Стамбуле, Анкаре и других городах центральной и западной части Турции работают в привычном режиме и никаких угроз для граждан Украины там нет. Зато большинство территорий, которые пострадали - юг и юго-восток, ехать не нужно - там работают спасатели", - сообщил посол.

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Бондар отметил, что из 85 миллионов населения Турции от землетрясения пострадали 13 миллионов, потеряв, жилье. По предварительным данным, уничтожено около 6500 домов, "но это еще не окончательные цифры".

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По состоянию на день 7 февраля погибло более 5000 человек, из них около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч человек. Разрушены также тысячи зданий.

С некоторыми украинскими гражданами пропала связь.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщал, что посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения в Турции.

По его словам, у части граждан разрушено жилье, они поселились у турецких родственников.