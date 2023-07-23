Посол Украины в Германии выступил на берлинском прайде
Посол Украины в Германии Алексей Макеев во время выступления на берлинском прайде (Фото:@Makeiev / Twitter)
Посол Украины в Германии Алексей Макеев поддержал украинское ЛГБТ-сообщество на берлинском CSD-параде, проходившем в субботу, 22 июля.
«Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы празднуем сегодня в Берлине и одновременно защищаем в Украине», — заявил украинский дипломат, стоя в кузове грузовика с украинскими участниками прайда.
Макеев отметил, что украинский флаг содержит два цвета, «под которыми Украина защищает цвета ЛГБТ-сообщества».
Всего в берлинском прайде должны были принять участие 75 грузовиков и пешие группы людей, которые двигались по центру города от улицы Лейпцигерштрассе до Бранденбургских ворот, где проходил митинг.