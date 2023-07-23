Посол Украины в Германии выступил на берлинском прайде

23 июля, 00:24
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Посол Украины в Германии Алексей Макеев во время выступления на берлинском прайде (Фото:@Makeiev / Twitter)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев во время выступления на берлинском прайде (Фото:@Makeiev / Twitter)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев поддержал украинское ЛГБТ-сообщество на берлинском CSD-параде, проходившем в субботу, 22 июля.

«Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы празднуем сегодня в Берлине и одновременно защищаем в Украине», — заявил украинский дипломат, стоя в кузове грузовика с украинскими участниками прайда.

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Макеев отметил, что украинский флаг содержит два цвета, «под которыми Украина защищает цвета ЛГБТ-сообщества».

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Всего в берлинском прайде должны были принять участие 75 грузовиков и пешие группы людей, которые двигались по центру города от улицы Лейпцигерштрассе до Бранденбургских ворот, где проходил митинг.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Германия ЛГБТ Украина-Германия Прайд-парад Алексей Макеев Прайд

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