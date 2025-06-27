Посол США в РФ Линн Трейси покидает Москву

Об этом сообщило посольство США в России в Telegram.

«Ее деятельность отличали открытость, честность и убежденность в том, что даже в трудные времена осмысленный диалог важен. Как сказала посол Трейси: «Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время», — говорится в заявлении.

Реклама

Ранее сообщалось, что Трейси в ближайшее время покинет свою должность.

Линн Трейси ранее работала в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Пакистане, Афганистане. В 2008 году пережила вооруженное нападение в Пакистане, за что получила государственную награду США за героизм.

С 2019 до 2022 года была послом США в Армении. В 2023 году назначена послом США в России — первая женщина, занявшая эту должность.

В должности посолки Трейси активно занималась вопросами освобождения граждан США, задержанных в России, в частности журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Ее предшественник, Джон Салливан, занимал должность с февраля 2020 года по сентябрь 2022-го.

Москва также назначила нового посла в США — Александр Дарчиев официально вручил верительные грамоты Дональду Трампу 11 июня.