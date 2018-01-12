Посол США в Панаме ушел в отставку из-за невозможности служить Трампу

Посол США в Панаме Джон Фили подал в отставку, заявив, что больше не может "служить президенту Дональду Трампу".

Как передает Reuters, дипломат объявил о своей отставке 27 декабря. Его решение не связано со скандальными высказываниями Трампа о Гаити и африканских странах.

"Будучи младшим офицером иностранной службы, я присягнул преданно служить президенту и его администрации вне политики, даже если я не согласен с некоторыми решениями", - заявил Фили в своем письме об отставке.

"Мои наставники научили меня, что если я не могу этого сделать, я обязан уйти в отставку. Это время наступило", - продолжил американский дипломат.

В Госдепартаменте подтвердили уход Фили, сказав, что он "сообщил Белому дому, Государственному департаменту и правительству Панамы о своем решении уйти в отставку по личным причинам с 9 марта этого года".

Напомним, что телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп назвал Гаити, Сальвадор и некоторые страны Африки "вонючими дырами". По данным издания, резонансное заявление прозвучало на встрече в Белом доме во время обсуждения проекта иммиграционного соглашения.

Дональд Трамп опроверг использование грубых слов в отношении некоторых стран, из которых в США прибывают мигранты.