Посол США в ООН не признала путаницы в отношении санкций против России

Хейли отрицает, что допустила ошибку, объявив о новых санкциях против России

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли отрицает утверждения главного экономического советника президента Дональда Трампа о том, что она что-то не поняла в отношении введения новых санкций против России.

Как сообщает Радио Свобода, Хейли отрицает, что допустила ошибку.

16 апреля Никки Хейли заявила, что через два дня будут объявлены новые санкции в отношении России за поддержку президента Сирии Башара Асада. Однако санкции не были объявлены.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что Вашингтон "рассматривает дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшем будущем".

Главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу сказал, что Хейли "забежала вперед" и что "возможно произошла какая-то мгновенная путаница".

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп решил отложить введение санкций в тот же самый день, когда Хейли о них объявила.

18 апреля в российских СМИ появилась информация о том, что США уведомили Россию, что пока не будут вводить новые санкции.