Посол Румынии в Кении попал в скандал, сравнив африканцев с обезьянами 11 июня, 03:51 Драгош Виорел Тигау (Фото:Радио Свобода)

Посол Румынии в Кении Драгош Виорел Тигау попал в скандал, сравнив африканские нации с обезьянами.

Об этом сообщает Kenyan Foreign Policy.

26 апреля в офисе ООН в Найроби во время переговоров с группой дипломатов из стран восточной Европы Тигау сказал: «Африканская группа присоединилась к нам» в момент, когда увидел рядом обезьяну.

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МИД Румынии опубликовало заявление, в котором принесло извинения за высказывания дипломата.

«МИД Румынии глубоко сожалеет об этой ситуации, приносит свои извинения всем пострадавшим и решительно отвергает и осуждает любое поведение и отношение, несовместимое с взаимным уважением», — заявили в МИД.

