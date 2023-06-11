Посол Румынии в Кении попал в скандал, сравнив африканцев с обезьянами
Драгош Виорел Тигау (Фото:Радио Свобода)
Посол Румынии в Кении Драгош Виорел Тигау попал в скандал, сравнив африканские нации с обезьянами.
Об этом сообщает Kenyan Foreign Policy.
26 апреля в офисе ООН в Найроби во время переговоров с группой дипломатов из стран восточной Европы Тигау сказал: «Африканская группа присоединилась к нам» в момент, когда увидел рядом обезьяну.
МИД Румынии опубликовало заявление, в котором принесло извинения за высказывания дипломата.
«МИД Румынии глубоко сожалеет об этой ситуации, приносит свои извинения всем пострадавшим и решительно отвергает и осуждает любое поведение и отношение, несовместимое с взаимным уважением», — заявили в МИД.