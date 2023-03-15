Посол РФ в США встретился с помощником госсекретаря из-за сбития дрона Reaper 15 марта, 05:52 Россия сбила дрон Reaper над Черным морем (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с помощником госсекретаря после сбития над Черным морем дрона Reaper.

Об этом сообщает CNN.

"Мне кажется, что был конструктивный разговор по этому поводу. Я слышал его замечания, надеюсь, он понял меня", - заявил посол.

В то же время, он сравнил отношение россиян к оккупированному Крыму с отношением США к Нью-Йорку или Сан-Франциско.

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"Мы предупреждали не входить, не проникать", – заявил Антонов.

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, из-за чего дрон упал в международные воды.



Инфографика: NV