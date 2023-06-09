Посол в Германии встретился с пострадавшими во время пожара в доме беженцев украинцами. Предварительно, поджога не было 9 июня, 12:04 Алексей Макеев (Фото:Oleksii Makeiev/Facebook)

Посол в Германии Алексей Макеев посетил украинцев, пострадавших в результате пожара в общежитии в восточной Тюрингии. Расследование причин трагедии продолжается.

Об этом он сообщил в четверг, 8 июня.

После пожара пострадавших временно переселили в Центр размещения искателей убежища в Гермсдорфе. По словам Макеева, украинцам оказывают необходимую помощь и, возможно, уже вчера они могли вернуться обратно в Апольду в свое жилье или новое.

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«Предварительные данные [расследования] свидетельствуют об отсутствии признаков поджога. Но окончательную причину должно определить следствие», — рассказал он.

Дипломату рассказали о самых больших проблемах. На месте он провел разговор с премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым, местной полицией и социальными службами.

4 июня в немецком городе Апольда начался пожар в доме, где жили беженцы из Украины. В результате инцидента погиб девятилетний мальчик, есть пострадавшие.

