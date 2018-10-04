Посол отреагировал на интервью главаря "ДНР" Пушилина польской газете

Посол Украины в Польше Андрей Дещица отреагировал на публикацию интервью главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина в проправительственной польской газете Rzeczpospolita.

"Предоставление площадки для пропаганды лицу, которое несет соответственность за российскую агрессию против Украины, нарушение Россией международного права, убийство мирных граждан, не может остаться без реакции", - заявил он на своей странице в Facebook.

Дещица отметил, что обратился к главному редактору Rzeczpospolita за разъяснениями из-за превращения польских СМИ в площадку для прокремлевской пропаганды.

Смотрите также Участник МММ и оккупации Донбасса. Кто такой Денис Пушилин, который занял место Захарченко

"Свобода слова и особенности журналистской деятельности не могут быть оправданием для легитимизации или распространения сепаратистских, агрессивных прокремлевских точек зрения во времена гибридной войны, которую ведет Россия не только против Украины, но и против Запада", - добавил посол.

Напомним, что журналист польской газеты Rzeczpospolita взял интервью у одного из главарей "ДНР" Дениса Пушилина. В материале террорист называется "лидером самопровозглашенной республики".

Денис Пушилин занял место главаря террористов "ДНР" после гибели в Донецке Александра Захарченко.

Смотрите также Обнародована аудиозапись разговора о подготовке Пушилиным окончательного решения "проблемы Захарченко"