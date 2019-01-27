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Посол Канады в Китае подал в отставку из-за скандала с Huawei

Сегодня, 03:43
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Techland via Twitter

Правительство Канады сообщает, что посол Канады в Китае Джон Маккаллум подал в отставку.

"Прошлой ночью я попросил Джона Маккаллума об отставке с должности посла Канады в Китае и принял ее", - заявил Трюдо.

По данным издания CBC, причиной отставки стали заявления Маккаллума о ситуации с задержанием финансового директора китайской компании Huawei Technologies​ Мэн Ваньчжоу.

В заявлении Трюдо не указаны причины отставки посла.

Напомним, в декабре в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2018 года. Ваньчжоу отпустили, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Ранее сообщалось, что менеджер по продажам Huawei был арестован в Польше за шпионаж. После этого компания уволила его.


Теги:   Канада Китай Huawei

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