Критика российского диктатора и ослабление логистики. В ISW оценили последствия взрыва на Крымском мосту 9 октября, 07:37 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрыв на Крымском мосту временно усилит проблемы в логистике и поставках российской армии. Кроме того, Кремль делает Минобороны России ответственным за взрыв, чтобы отвести вину от диктатора РФ Владимира Путина, в адрес которого начала раздаваться критика.

Об этом в своей новой сводке по итогам 6 октября сообщает американский Институт изучения войны. ( ISW).

По мнению аналитиков, обрушение полосы автодорожного моста ограничит передвижение российских военных до тех пор, пока мост не будет отремонтирован, что заставит некоторые российские силы положиться на паромное сообщение.

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При этом оккупанты, вероятно, по-прежнему смогут перевозить тяжелую военную технику по железной дороге.

Как отмечают в ISW, Кремль возложит на Минобороны проблемы взрыва на мосту и другие неудачи российских военных, чтобы снять с президента РФ Владимира Путина вину.

Некоторые националисты заявили, что Путин и его ближайшее окружение не смогли немедленно отреагировать на нападение на «символический» мост, впервые выразив прямую критику в адрес президента.

Также по данным аналитиков, российские военные блоггеры критиковали молчание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева по поводу взрыва из-за того, что он сделал несколько заявлений, в которых любые обстрелы Керченского моста определялись как нарушения российских «красных линий».

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Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия должна начать ударную кампанию по критической украинской инфраструктуре вместо того, чтобы прислушаться к обещаниям Минобороны.

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне опрокидывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение по мосту частично возобновили только вечером.