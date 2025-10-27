В Сети опубликовали спутниковые снимки, а также новые кадры с последствиями атаки на Белгородское водохранилище в стране-агрессоре РФ.

На странице OSINT Intuit™ в соцсети Х в комментарии к снимкам отметили, что на них -затопление ниже водохранилища. Также в описании говорится о том, что «затопление было вызвано ударом HIMARS» с целью отрезать российские оккупационные войска в Волчанске Харьковской области.

Реклама

На снимках можно увидеть, что вода постепенно затапливает окружающую территорию.

В частности, как сообщают в паблике Белгород. Пепел, уровень воды в реке Нежеголь, протекающей через Шебекино, заметно увеличился.

Фото: Пепел. Белгород / Telegram

«Из-за сброса воды на дамбе Белгородского водохранилища вода подтопила деревья и уличную мебель на берегу реки в центре города», — сообщили в Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что сброс воды на дамбе идет из двух шлюзов — «вероятно, они оба были повреждены».

Также в Сети появились новые кадры с дамбы. Автор видео, используя нецензурную лексику, отмечает, что «ничего не осталось живого. Теперь водоема не будет» (Осторожно, на видео ненормативная лексика).

Тем временем губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что «ситуация стабильная» и «вода частично затопила только чуть более 10 частных огородов, жилье не подтоплено».

Читайте также: Защитникам Волчанска помогают бобры

В субботу, 25 октября, Гладков заявил об обстреле плотины Белгородского водохранилища.

Сообщалось, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы. При этом сама дамба вроде бы не разрушена.

26 октября в 16-м армейском корпусе Вооруженных Сил Украины сообщили, что ситуация на Волчанском направлении складывается не в пользу россиян, а заявление оккупантов о захвате ими 70% Волчанска не соответствует действительности.

«После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду. Как сообщают медиа россиян, только за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Как говорится — пошла вода в дом, точнее — в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян», — говорится в публикации корпуса.

В тот же день Командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.