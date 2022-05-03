Сотрудники российского ВПК жалуются на массовые увольнения и низкие зарплаты -украинская разведка 3 мая, 15:19 Цей матеріал також доступний українською В середине апреля в России приостановили производство ЗРК на одном из заводов (Фото:Sergey M R/Wikipedia)

Сотрудники российского военно-промышленного комплекса жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Война России против Украины — главные события 3 мая

По данным ведомства, ВС РФ теряют гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения.

Видео дня

В письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к главе правительства РФ Михаилу Мишустину говорится, что «процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом носит устойчивый характер». Из-за этого происходят массовые увольнения квалифицированных сотрудников.

В ГУР МО отметили, что это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК.

Ранее о возможных социальных возмущениях из-за стремительного падения заработков и уровня жизни предупреждали архангельские профсоюзы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.