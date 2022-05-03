Сотрудники российского ВПК жалуются на массовые увольнения и низкие зарплаты -украинская разведка

3 мая, 15:19
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В середине апреля в России приостановили производство ЗРК на одном из заводов (Фото:Sergey M R/Wikipedia)

В середине апреля в России приостановили производство ЗРК на одном из заводов (Фото:Sergey M R/Wikipedia)

Сотрудники российского военно-промышленного комплекса жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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По данным ведомства, ВС РФ теряют гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения.

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В письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к главе правительства РФ Михаилу Мишустину говорится, что «процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом носит устойчивый характер». Из-за этого происходят массовые увольнения квалифицированных сотрудников.

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В ГУР МО отметили, что это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК.

Ранее о возможных социальных возмущениях из-за стремительного падения заработков и уровня жизни предупреждали архангельские профсоюзы.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/303978858580208
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Санкции против России ВПК Украинская разведка Война России против Украины

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