Уничтожен «вагнеровцами». В британской разведке назвали последствия потери самолета Ил-22М для России 29 июня, 09:35 Ил-22М (Фото:Wikipedia)

Потеря российского самолета Ил-22М, сбитого в ходе вооруженного мятежа боевиков ЧВК Вагнера, и гибель его экипажа окажет негативное влияние на воздушные и наземные операции России, а также навредит моральному духу в Воздушно-космических силах РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в четверг, 29 июня.

По данным разведчиков, в долгосрочной перспективе существует возможность уменьшения текущего уровня задач для безопасного управления остатками парка. Это, вероятно, подорвет способность России управлять и координировать свои силы, особенно во время периодов интенсивных операций.

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Отмечается, что эти самолеты специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских сил в войне против Украины.

Будучи высокоценным имуществом, они работали в зоне безопасности воздушного пространства России, далеко за пределами радиуса действия украинских систем ПВО.

Ранее сообщалось, что 24 июня силы противовоздушной обороны ЧВК Вагнер сбили российские военные вертолеты и десантный самолет Ил-22М.

Российский диктатор Владимир Путин признал, что несколько российских летчиков были убиты во время вооруженного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Позже власти Ивановской области России признали, что боевики так называемой ЧВК Вагнера сбили российский воздушный пункт управления Ил-22М, никто из членов экипажа не выжил.

Вагнеровцы также, по данным ВСУ, уничтожили семь бортов российской авиации. OSINT-проект Oryx зафиксировал, что российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35. СМИ писали о падении над Воронежем самолета Ан-24.